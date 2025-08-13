Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen nach Sexualdelikt

Offenburg (ots)

Nach einem Vorfall am Gifizsee am Dienstagabend haben die Beamten der Kriminalpolizei Ermittlungen gegen einen 43-Jährigen eingeleitet. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll sich der Mann am Gifizsee aufgehalten und dabei über längere Zeit Kontakt zu einer Gruppe Mädchen gesucht haben. Gegen 20 Uhr soll sich der Mann dann zu einem Mädchen und einer Jugendlichen aus der Gruppe ins Wasser begeben und diese im Vorbeigehen an das Gesäß gefasst haben. Eine alarmierte Streife des Polizeireviers Offenburg konnte den Mann noch vor Ort vorläufig festnehmen. Die weiteren Ermittlungen wurden am Abend durch Beamten der Kriminalpolizei übernommen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell