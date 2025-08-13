Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Rheinbischofsheim - Katze angeschossen, Zeugen gesucht

Rheinau, Rheinbischofsheim (ots)

Eine 1-jährige Katze soll am Mittwochabend in einem Zeitraum zwischen 19 und 24 Uhr in der Umgebung um die Gymnasiumstraße mutmaßlich durch ein Luftgewehr angeschossen worden sein. Nachdem die Katzenbesitzerin am Abend eine Wunde an der Katze entdeckte, konnte nach tierärztlicher Untersuchung ein Diabolo-Geschoss sowohl hinter dem Auge, als auch im Schulterbereich der Katze festgestellt werden. Möglich wäre überdies, dass die Katze bereits im April 2025 angeschossen wurde. Damals wurde jedoch von einer möglichen Bisswunde ausgegangen. Die Beamten des Arbeitsbereichs Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Offenburg haben nun die Ermittlungemn aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0781 21-2714 oder 0781 21-2700 zu melden.

/th

