PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Rheinbischofsheim - Katze angeschossen, Zeugen gesucht

Rheinau, Rheinbischofsheim (ots)

Eine 1-jährige Katze soll am Mittwochabend in einem Zeitraum zwischen 19 und 24 Uhr in der Umgebung um die Gymnasiumstraße mutmaßlich durch ein Luftgewehr angeschossen worden sein. Nachdem die Katzenbesitzerin am Abend eine Wunde an der Katze entdeckte, konnte nach tierärztlicher Untersuchung ein Diabolo-Geschoss sowohl hinter dem Auge, als auch im Schulterbereich der Katze festgestellt werden. Möglich wäre überdies, dass die Katze bereits im April 2025 angeschossen wurde. Damals wurde jedoch von einer möglichen Bisswunde ausgegangen. Die Beamten des Arbeitsbereichs Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Offenburg haben nun die Ermittlungemn aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0781 21-2714 oder 0781 21-2700 zu melden.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 09:22

    POL-OG: Kehl - In Not?

    Kehl (ots) - In der Nacht zum Mittwoch meldeten sich mehrere Anrufer bei der Polizei und teilten mit, dass sie aus der Nähe der Rheinpromenade Hilferufe einer Frau wahrgenommen hätten. Die alarmierten Polizeistreifen konnten noch bei der Anfahrt zum Rhein ebenfalls Rufe wahrnehmen. Einsatzkräfte aus Frankreich, der Polizeihubschrauberstaffel, viele Polizeikräfte aus dem Ortenaukreis und bis nach Bühl sowie der Bundespolizei suchten großräumig das Rheinufer, das ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 08:56

    POL-OG: Kappelrodeck - PKW mit Fahrrad kollidiert

    Kappelrodeck (ots) - Zu einem Unfall zwischen einem radfahrenden Kind und einem Auto kam es am Dienstagvormittag in der Hauptstraße, Einmündung Schulstraße. Ein 7-jähriger Junge fuhr gegen 9:10 Uhr mit seinem Fahrrad offenbar ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, auf die Hauptstraße ein. Zur gleichen Zeit befuhr ein 18-jähriger KIA-Fahrer die Straße und es kam zum Zusammenstoß. Das 7-jährige Kind kam ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 08:56

    POL-OG: Friesenheim - Brand einer Tujahecke

    Friesenheim (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll es in der Straße "Im Holdertal" zu einem Heckenbrand gekommen sein. Gegen 1 Uhr soll durch einen aufmerksamen Nachbarn ein Brandgeruch wahrgenommen worden sein. Es stellte sich heraus, dass eine Tuja Feuer gefangen hatte. Die Brandursache konnte bislang nicht abschließend ermittelt werden. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten die Flammen durch den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren