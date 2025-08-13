Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Brand einer Tujahecke

Friesenheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll es in der Straße "Im Holdertal" zu einem Heckenbrand gekommen sein. Gegen 1 Uhr soll durch einen aufmerksamen Nachbarn ein Brandgeruch wahrgenommen worden sein. Es stellte sich heraus, dass eine Tuja Feuer gefangen hatte. Die Brandursache konnte bislang nicht abschließend ermittelt werden. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten die Flammen durch den Hausbewohner teilweise mit einem Feuerlöscher eingedämmt werden. Durch den Heckenbrand entstand ein geringer Sachschaden.

