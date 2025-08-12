PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Waltersweier - Einbruch in Baustellencontainer

Offenburg, Waltersweier (ots)

Zu einem mutmaßlichen Einbruch in einen Baustellencontainer kam es am späten Montagabend in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße. Gegen 23:40 Uhr soll eine noch unbekannte, dunkel gekleidete Person mit Taschenlampe wahrgenommen worden sein, die sich an einem dortigen Container zu schaffen gemacht haben soll. Bei einer umgehenden Überprüfung der Örtlichkeit konnten keine Personen angetroffen werden, jedoch waren an einem der Container aufgebrochene Bauschlösser festzustellen. Derzeit ist noch unklar, ob Gegenstände aus dem Container entwendet wurden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

