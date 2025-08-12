Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg - Zeugenaufruf nach Leichenfund - Update

Kehl (ots)

Seit Sonntag arbeiten die Beamten der Sonderkommission Daune mit Hochdruck an der Aufklärung der Todesumstände der 84-jährigen Rentnerin aus Kehl. Die Frau war von einer Bekannten tot im Schlafzimmer ihres Hauses aufgefunden worden, nachdem die ältere Dame auf Klopfen und Rufen der Besucherin nicht reagiert hatte. Am Montag fand daraufhin bei der Rechtsmedizin in Freiburg die Obduktion statt. Das Opfer wies schwere Verletzungen durch stumpfe Gewalteinwirkung auf, zudem erhärteten sich auch die Verdachtsmomente auf ein Sexualdelikt. Die ermittelnden Beamten gehen aktuell von einem männlichen Täter aus, der sich am Wochenende auf noch unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Wohnhaus der Seniorin verschafft hat. Aus den Befragungen in der Nachbarschaft ergaben sich verschiedene Hinweise mit unterschiedlichen Wahrnehmungen, denen die Polizei aktuell nachgeht. Die Sonderkommission ist weiter auf der Suche nach Hinweisgebern: Wer hat in den vergangenen Tagen eine männliche Person in der Straße 'Rheinköpfle', im Bereich 'Kronenhof' und auch in der weiteren Umgebung um die Häuser schleichen sehen? Telefon: 0781/21-2820.

Pressemitteilung: Montag, 11.08.2025, 15:42 Uhr

POL-OG: Kehl - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg - Zeugenaufruf nach Leichenfund - Update 15.30 Uhr

Kehl Nach vielen Befragungen und Vernehmungen können die Ermittler das Zeitfenster des Tötungsdelikts zum Nachteil der alleinlebenden Seniorin inzwischen eingrenzen. Noch am Samstagmittag hatte die 84-Jährige telefonischen Kontakt mit einer Angehörigen, am Sonntagnachmittag wurde sie dann durch eine Bekannte tot in ihrem Wohnhaus aufgefunden. Die Erkenntnisse und Spuren, dass die 84-Jährige Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist, verstärken sich immer weiter. Aus diesem Grund wurde durch die Staatsanwaltschaft Offenburg ein Verfahren wegen Mordverdachts eingeleitet. Weitergehende Informationen zur Auffindesituation der tödlich verletzten Seniorin und den möglichen Hintergründen zu den Tatumständen sind aktuell Gegenstand des Verfahrens und können zum aktuellen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht detaillierter bekanntgegeben werden.

Pressemitteilung: Montag, 11.08.2025, 14:12 Uhr

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg - Zeugenaufruf nach Leichenfund - Update 13.30 Uhr

Kehl Nach dem Fund der weiblichen Leiche im Bereich 'Kronenhof' laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Zwischenzeitlich wurde beim Polizeipräsidium Offenburg eine Sonderkommission eingerichtet. Eine Vielzahl von Beamten sind seit Sonntagnachmittag auf der Suche nach Spuren, Zeugen und Informationen, die der Aufklärung, die zum Tod der Seniorin führten, dienlich sind. Zudem ließ die Staatsanwaltschaft Offenburg direkt am Sonntag die Rechtsmedizin hinzuziehen. Eine Obduktion der Leiche soll möglicherweise weitere Details zu den Todesumständen liefern können. Die Polizei ist heute erneut im Stadtgebiet Kehl unterwegs, um Anwohner, Spaziergänger und Nachbarn zu befragen.

Hierzu sind die Ermittler auch auf der Suche nach Hinweisgebern, die bereits mehrere Tage vor dem Auffinden der getöteten 84-Jährigen verdächtige Personen im Umfeld der Straße 'Am Rheinköpfle' und im gesamten Bereich 'Kronenhof'

beobachtet haben oder denen in diesem Zusammenhang irgendetwas 'komisch' vorkam.

Die Polizei nimmt dazu jegliche Hinweise unter der Telefonnummer 0781/21-2820 entgegen.

Ursprungsmeldung: Montag, 11.08.2025, 10:45 Uhr

POL-OG: Kehl - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg - Zeugenaufruf nach Leichenfund

Kehl Die Hintergründe zum Tod einer Seniorin in Kehl sind seit Sonntagnachmittag Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Eine ältere Dame war gegen 15 Uhr mit einer Bekannten verabredet, um den Nachmittag gemeinsam zu verbringen. Die Besucherin fand die Bewohnerin nach Betreten des Hauses leblos auf. Der kurz nach 15 Uhr alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod der Seniorin feststellen. Die Einschätzung des Mediziners sowie die Gesamtumstände in dem Wohnhaus lassen nach ersten Erkenntnissen den Verdacht zu, dass es sich bei dem Tod der älteren Frau um ein Gewaltverbrechen handeln könnte. Beamte des Polizeireviers Kehl, der Kriminalpolizei samt Kriminaltechnikern leiteten noch am Nachmittag die Ermittlungen ein und begannen mit Nachbarschaftsbefragungen, Vernehmungen und Spurensicherungsmaßnahmen in dem Wohnhaus. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die möglicherweise bereits Tage zuvor, am Samstag, in der Nacht zum Sonntag oder auch im Verlauf des Sonntags verdächtige Personen gesehen oder verdächtige Wahrnehmungen im Bereich 'Kronenhof' gemacht haben. Hinweisgeber wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 an die Beamten des Kriminaldauerdienstes.

