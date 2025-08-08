Polizei Dortmund

POL-DO: Handy und Werkzeuge entwendet: Schnelle Festnahme dank aufmerksamen Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0689

Am Freitagmorgen (08.08.) entwendete ein Mann an der Streckenstraße zunächst ein Handy und wenige Minuten später Werkzeuge aus einem geparkten Auto. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten Beamte ihn kurz darauf festnehmen.

Gegen 5:35 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie ein Mann durch die Streckenstraße lief und an den Türen geparkter Autos rüttelte. Kurz darauf gelang es ihm, die offenbar unverschlossene Tür eines VW Touran zu öffnen und das Auto zu durchsuchen. Der Zeuge wählte den Notruf 110.

Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen wenige Minuten später in Tatortnähe antreffen und vorläufig festnehmen. Bei ihm handelt es sich um einen 42-jährigen Marokkaner ohne festen Wohnsitz. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten unter anderem ein Handy. Das Diebesgut aus dem VW (mehrere Werkzeugkoffer) konnte ebenfalls im Nahbereich gefunden werden.

Während der Sachverhaltsaufnahme sprach ein weiterer Mann die Beamten an: Er sei dem 42-Jährigen kurz zuvor auf einer Grünfläche an der Streckenstraße begegnet und erkannte ihn nun wieder. Der Marokkaner habe ihn "angetanzt" und umarmt, dabei entwendete er unbemerkt das Handy aus der Hosentasche des Mannes. Genau das Handy, welches die Beamten bei der Durchsuchung des 42-Jährigen fanden.

Die Beamten händigten das Diebesgut nach Abschluss der Maßnahmen an die Besitzer aus. Eine Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab, dass gegen den 42-Jährigen ein offener Haftbefehl vorlag. Dieser konnte den haftbefreienden Betrag bezahlen. Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Diebstahl aus Kraftfahrzeugen und Taschendiebstahl.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell