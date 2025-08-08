Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Unfall auf der A 45 bei Meinerzhagen: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0688

Am Donnerstag (07.08.) kollidierte ein Motorradfahrer auf der A 45 bei Meinerzhagen mit einem Sattelzug. Der Mann erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 23-jähriger Dortmunder gegen 19 Uhr mit seiner Kawasaki die A 45 in Richtung Dortmund. Zeitgleich fuhr ein 46-Jähriger (aus Litauen) mit seinem Sattelzug den rechten Fahrstreifen. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen näherte sich das Motorrad auf Höhe des Rastplatzes Drögenpütt mit deutlich höherer Geschwindigkeit, der 23-Jährige übersah aus bislang ungeklärter Ursache den Sattelzug.

Im letzten Moment versuchte der Dortmunder zu überholen, touchierte dabei jedoch das Heck des Sattelzugs. Der 23-Jährige stürzte und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Zeugen, die mit einem Auto hinter dem Motorrad fuhren und den Unfall beobachteten, wurden durch Notfallseelsorger der Feuerwehr betreut.

Die Beamten stellten die Kawasaki sicher. Für die Dauer der Unfallaufnahme, welche durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team der KPB Oberbergischer Kreis erfolgte, wurde die A 45 in Richtung Dortmund gesperrt. Gegen 0:30 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell