Polizei Dortmund

POL-DO: Anhaltende Bürgerbeschwerden zum Handel mit Betäubungsmitteln: Zivile Einsatzkräfte nehmen mutmaßlichen Dealer vorläufig fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0685

Die Polizei erhält immer wieder Hinweise und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern aus der Dortmunder Nordstadt zum anhaltenden Handel mit Betäubungsmitteln. Mittwochnachmittag (6. August 2025) bestreiften daher zivile Einsatzkräfte unter anderem den Bereich rund um die Schützen- und Wielandstraße - mit Erfolg.

Um 14:50 Uhr bemerkten die Einsatzkräfte einen VW Golf, dessen Fahrer mit laufendem Motor in der Wielandstraße hielt. Dabei schaute sich der Mann, ein 25-Jähriger aus Wuppertal, immer wieder suchend und nervös um. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle.

Bei dem 25-Jährigen fanden sie einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag, dessen Herkunft der Mann nicht erklären konnte. Des Weiteren klingelten zwei Mobiltelefone während der polizeilichen Kontrolle unentwegt. Im Auto selbst fanden die Einsatzkräfte Verpackungsmaterial, in welchem üblicherweise Kokain verpackt wird. Im Motorraum des Golfs versteckte der Wuppertaler augenscheinlich Kokain. Auch ein Rauschgiftspürhund wurde zur weiteren Durchsuchung des Autos hinzugeholt, es konnte jedoch kein weiteres Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Prüfung von Haftgründen dauert an, ihn erwartet eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes. Die aufgefundenen Gegenstände stellten die Beamten sicher.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell