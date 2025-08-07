PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Anhaltende Bürgerbeschwerden zum Handel mit Betäubungsmitteln: Zivile Einsatzkräfte nehmen mutmaßlichen Dealer vorläufig fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0685

Die Polizei erhält immer wieder Hinweise und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern aus der Dortmunder Nordstadt zum anhaltenden Handel mit Betäubungsmitteln. Mittwochnachmittag (6. August 2025) bestreiften daher zivile Einsatzkräfte unter anderem den Bereich rund um die Schützen- und Wielandstraße - mit Erfolg.

Um 14:50 Uhr bemerkten die Einsatzkräfte einen VW Golf, dessen Fahrer mit laufendem Motor in der Wielandstraße hielt. Dabei schaute sich der Mann, ein 25-Jähriger aus Wuppertal, immer wieder suchend und nervös um. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle.

Bei dem 25-Jährigen fanden sie einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag, dessen Herkunft der Mann nicht erklären konnte. Des Weiteren klingelten zwei Mobiltelefone während der polizeilichen Kontrolle unentwegt. Im Auto selbst fanden die Einsatzkräfte Verpackungsmaterial, in welchem üblicherweise Kokain verpackt wird. Im Motorraum des Golfs versteckte der Wuppertaler augenscheinlich Kokain. Auch ein Rauschgiftspürhund wurde zur weiteren Durchsuchung des Autos hinzugeholt, es konnte jedoch kein weiteres Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Prüfung von Haftgründen dauert an, ihn erwartet eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes. Die aufgefundenen Gegenstände stellten die Beamten sicher.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Annika Roß
Telefon: 0231/132-1033
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2025 – 14:05

    POL-DO: Nach tödlichem Verkehrsunfall in Lünen: Polizei sucht weiteren Unfallzeugen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0684 Nach teilweise widersprüchlichen Zeugenaussagen zu einem schweren Verkehrsunfall in Lünen sucht die Polizei nun nach einem weiteren Unfallzeugen. Wie berichtet kam es am Samstagabend (05.07.) an der Kreuzung Kamener Straße / Kurt-Schumacher-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Radfahrer verstarb (siehe ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 11:45

    POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub - Wer erkennt die Täterin?

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0683 Mit Beschluss des Amtsgerichts Dortmund fahndet die Polizei Dortmund jetzt mit Lichtbildern nach einer bislang unbekannten Straßenräuberin. Die Frau steht im Verdacht, am 4. Juni 2025 gegen 14:45 Uhr im Bereich der U-Bahnhaltestelle Westentor einer Frau ins Gesicht geschlagen und ihren Rucksack entwendet zu haben. Hier geht es zu den ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 10:38

    POL-DO: Polizeiliche Kontrollen im Rahmen des Präventions- und Kontrollkonzepts "Fokus"

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0681 In der vergangenen Woche war die Dortmunder Polizei wiederholt aktiv bei der Umsetzung des Präventions- und Kontrollkonzepts "Fokus". Umfangreiche Einsätze in verschiedenen Stadtteilen halten den Kontrolldruck hoch. Im Bereich des Drogenkonsumraums wurden mehrere Personenkontrollen durchgeführt. Dabei kam es zur Feststellung zweier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren