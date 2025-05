Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter greift Mitarbeiterin einer Bäckerei an - Polizei bittet um Hinweise (16./19.05.2025)

Konstanz (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu zwei Vorfällen, die sich am Freitag und am Montag in einer Bäckerei im Frieda-Sigrist-Weg ereignet haben. Bereits am Freitag, 16.05.2025, beleidigte ein unbekannter Mann die Mitarbeiterinnen des "Backhaus Mahl", so dass er ein mündliches Hausverbot erhielt. Am Montagvormittag tauchte der Unbekannte erneut in der Filiale auf, woraufhin ihn die 37-jährige Filialleiterin ansprach und zum Verlassen des Geschäfts aufforderte. Der Mann reagierte sofort aggressiv und warf eine Glasflasche hinter die Theke, mit der er die Frau am Arm traf. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Zu ihm liegt folgende Beschreibung vor: etwa 30-40 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, schlanke Statur, kurze, braune Haare, gepflegtes Erscheinungsbild.

Zeugen der Vorfälle oder Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell