Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Wüste: Drei PKW aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte mehrere Fahrzeuge im Stadtteil "Wüste" auf. Die drei tatbetroffenen Autos parkten in den Straßen "Am Pappelgraben", "Adolfstraße" und in der "Weidenstraße". Die Täter entwendeten diverse Gegenstände, wie unter anderem elektronische Geräte.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 (tagsüber) oder unter -2115 entgegen.

