POL-OS: Rieste: 81-jähriger Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 81-jähriger Radfahrer gegen 16:00 Uhr den Radweg der L76 in Richtung Vörden. In Höhe der Johanniterstraße überquerte der 81-jährige Mann aus Damme die Fahrbahn und kollidierte dabei mit einem in die gleiche Richtung fahrenden Seat. Der Radfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der 19-jährige Autofahrer, ein Mann aus der Samtgemeinde Bersenbrück, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

