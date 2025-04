Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Alkoholisierter Radfahrer fährt über rote Ampel und verursacht Unfall

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend befuhr ein 43-jähriger Radfahrer gegen 20:30 Uhr die Bramscher Straße in Fahrtrichtung Norden, als er trotz roter Ampel die Kreuzung an der Lindenstraße passierte. Infolgedessen kollidierte der Radfahrer mit einem VW, welcher bei Grünlicht von der Lindenstraße in Richtung Wachsbleiche fuhr. Der 43-jährige Osnabrücker verletzte sich bei dem Unfall schwer und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die 47-jährige Autofahrerin, ebenfalls wohnhaft in Osnabrück, blieb unverletzt. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Im Rahmen erster Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 43-jährige Radfahrer alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Im Anschluss folgte die Entnahme einer Blutprobe. Zudem leiteten die Polizeibeamten ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

