Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Jugendliche brechen mehrere Automaten auf

Geseke (ots)

Am 09.12.2024 um 02:50 Uhr meldet eine aufmerksame Zeugin zwei Jugendliche, welche einen 24/7 - Automaten an der Mühlenstraße in Geseke aufbrechen. Die Zeugin beobachtet die beiden männlichen Personen als diese einen Automaten mit einem großen Stein erheblich beschädigen.

Durch die Meldung der Zeugin können die beiden Tatverdächtigen beim Verlassen des frei zugänglichen Verkaufsraumes von der Polizei angetroffen werden. Es handelt sich um einen 14-Jährigen und einen 15-Jährigen. Beide Jungen wohnen in einer Wohngruppe in Geseke. Sie führen eine große Sporttasche mit in welcher verschiedene Tabakwaren, Getränke und Snacks aufgefunden werden.

Während der Sachverhaltsaufnahme wird festgestellt, dass zwei weitere Automaten in der Ernst-von-Bayern-Straße aufgebrochen wurden. Auch hier gelten die beiden Geseker als tatverdächtig.

Die von ihnen mitgeführten Fahrräder wurden ebenfalls gestohlen.

Die beiden Jungs wurden nach Abschluss aller Maßnahmen wieder den Betreuern übergeben. (FL)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell