Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unbekannte versuchen Geldautomaten aufzubrechen

Lippstadt (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstages, gegen 02:40 Uhr, meldet ein aufmerksamer Anwohner verdächtige Personen in einer Bankfiliale an der Beckumer Straße in Lippstadt. Er habe die Personen beobachtet, als diese einen frei zugänglichen Vorraum der Filiale betreten haben. Anschließend konnte der Anwohner laute Maschinengeräusche wahrnehmen.

Die alarmierte Polizei konnte kurz darauf keine Personen mehr in der Bankfiliale antreffen. In dem Vorraum wurde ein Geldautomat stark beschädigt. Eine Metallabdeckung wurde aufgeschnitten. An dem dahinter befindlichen Zahleneingabefeld wurde ein weiterer Schnitt festgestellt.

Der Tresor konnte durch die Täter nicht geöffnet werden. Eine nähere Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Nun sucht die Polizei weitere Zeugen die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese melden sich bei der Wache in Lippstadt unter 02941 91000 oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf. (FL)

