Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Café im Grünen Winkel

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Montagabend gegen kurz nach 20 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Café im Grünen Winkel. Der Eigentümer konnte über ein Überwachungssystem eine fremde Person in seiner Gastronomie beobachten. Er verständigte sofort die Polizei.

Als diese kurz darauf an dem Café eintrifft, konnten sie einen 18-jährigen Syrer im Gastraum antreffen. Er hatte zuvor eine Scheibe am Gebäude eingeschlagen und so die Räumlichkeiten betreten. In seinem Rucksack wurden mehrere elektronische Geräte (u.a. zwei Handys) aufgefunden, welche dem Café zugeordnet werden konnten.

Der 18-Jährige Syrer aus der KUE Eickelborn wurde zur Polizeiwache Lippstadt verbracht. Dort wurde er nach Feststellung der Personalien wieder entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell