Lkr. Rottweil) - Unbekannter randaliert in Restaurant (17.05.2025)

Schramberg

Am späten Samstagabend hat ein unbekannter Mann in einem Restaurant in der Hauptstraße randaliert und dabei mehrere Einrichtungsgegenstände beschädigt.

Der Mann war zu Gast im Restaurant, warf plötzlich mehrere Tische und Stühle um und schlug mit der Hand eine Türscheibe ein. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete der Randalierer von der Örtlichkeit.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 190 cm groß, schlanke Statur, kurze dunkelblonde Haare, graues T-Shirt, Jeanshose.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des beschriebenen Mannes geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 2701-0 in Verbindung zu setzen.

