Schramberg (ots) - Am späten Samstagabend hat ein unbekannter Mann in einem Restaurant in der Hauptstraße randaliert und dabei mehrere Einrichtungsgegenstände beschädigt. Der Mann war zu Gast im Restaurant, warf plötzlich mehrere Tische und Stühle um und schlug mit der Hand eine Türscheibe ein. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete der Randalierer von der ...

