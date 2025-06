Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall auf der B44 - Motorradfahrer verletzt

Ludwigshafen - Stadtmitte (ots)

Am Donnerstag (12.06.2025), gegen 18.30 Uhr, kam es auf der B44 in Fahrtrichtung Mannheim, Höhe der Anschlussstelle Heinigstraße, zu einem Unfall zwischen eine 60-jährigen LKW-Fahrer und einem 19-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer kollidierte mit dem LKW-Fahrer, der gerade einen Wechsel der Fahrspur vollzog. Der Motorradfahrer stürzte hierbei und verletzte sich. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Zeitweise kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und der Verkehr musste von der B44 auf die Heinigstraße abgeleitet werden.

Die Verkehrsmaßnahmen sind inzwischen beendet.

