POL-DO: Wohnungsdurchsuchung nach Hinweis auf Handel mit Betäubungsmitteln

Dortmund (ots)

Auch am Donnerstagnachmittag (7. August 2025) waren zivile Einsatzkräfte der Polizei Dortmund zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität in Dortmund unterwegs. Bereits am Dienstag (5. August 2025) ergaben sich Hinweise auf einen Händler in der Lessingstraße, gestern erfolgte dann eine Wohnungsdurchsuchung.

Ein 27-jähriger Dortmunder betrat gegen 15:30 Uhr immer wieder für kurze Zeit ein Mehrfamilienhaus in der Lessingstraße. Bei einer anschließenden Kontrolle fanden die Einsatzkräfte Cannabis. Da die Beamten aus einem vergangenem Einsatz Kenntnis darüber hatten, dass der Dortmunder als mutmaßlicher Drogendealer tätig ist, erwirkten sie einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 27-Jährigen.

In der Wohnung fanden die Polizisten zahlreiches Verpackungsmaterial für Betäubungsmittel, ebenso eine nicht geringe Menge Cannabis. Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Den Dortmunder erwarten Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Cannabiskonsumgesetzes.

