POL-DO: Ermittlungen nach Hitlergruß bei AfD-Kreisparteitag in Unna

Dortmund (ots)

Am Sonntag (03.08.) fand der Parteitag des Kreisverbandes Unna der AfD in einer Gaststätte an der Friedrich-Ebert-Straße in Unna statt. Der Staatsschutz der Polizei Dortmund ermittelt nun gegen einen Teilnehmer.

Gegen 13 Uhr beobachtete ein Teilnehmer einer Gegendemonstration, wie ein mutmaßlicher Teilnehmer des Kreisparteitags den Hitlergruß zeigte. Er fertigte ein Foto und informierte anschließend die Polizei.

Einsatzkräfte konnten den Mann kurz darauf wiedererkennen und seine Personalien feststellen. Es handelt sich um einen 26-Jährigen aus Hagen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die weiteren Ermittlungen werden durch den zuständigen Staatsschutz des PP Dortmund geführt.

