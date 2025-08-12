Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Polizisten getreten und bespuckt

Offenburg (ots)

Was einen 30 Jahre alten Mann in der Nacht auf Dienstag zu seinem ausufernden Verhalten bewogen hat, ist noch unklar. Zunächst meldete Zeugen gegen 1:15 Uhr, dass ein aggressiver und streitsuchender Mann im Bereich einer Schule in der Friedenstraße gegen Mülleimer und ein Fahrrad treten würde. Eine alarmierte Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg konnte wenige Minuten später einen 30-Jährigen dabei beobachten, wie er beim Erblicken der Polizisten ein Baugerüst in der Friedenstraße hochkletterte. Der Mann konnte von den Beamten zunächst nicht dazu bewogen werden abzusteigen, weshalb Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes hinzugezogen wurden. Nach knapp 30 Minuten später kletterte der 30-Jährige dann doch selbständig vom Gerüst nach unten, sodass er in Gewahrsam genommen werden konnte. Beim Verbringen in das Polizeifahrzeug trat der Delinquent nach einem Polizisten, der hierdurch leicht am Bein verletzt wurde. Überdies spuckte er die Polizeikräfte an und traf sie am Oberkörper und im Gesicht. Beim Verbringen in die Gewahrsamszelle wurde die eingesetzten Beamten mit einer Salve von Beleidigungen bedacht. Gegen Mann, der bei den polizeilichen Maßnahmen ebenfalls leichte Verletzungen davontrug, wurden Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamten eingeleitet.

