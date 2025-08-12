Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach, B33 - Frontalkollision

Haslach (ots)

Ein Zusammenstoß im Begegnungsverkehr ist am späten Montagvormittag auf der B33 in Höhe Schnellingen ohne schwerwiegenden Personenschaden ausgegangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der 38 Jahre alte Fahrer eines Ford gegen 11:40 Uhr auf die Gegenfahrspur geraten und dort zunächst seitlich mit dem Audi einer 51-Jährigen zusammengeprallt und im weiteren Verlauf frontal mit einem Wohnmobil eines 45-Jährigen kollidiert. Möglicherweise ist die Unfallursache im Sekundenschlaf zu suchen. Während der mutmaßliche Unfallverursacher sowie der Lenker des Campers ohne Blessuren blieben, erlitt die Fahrerin des Audi leichte Verletzungen. Den Sachschaden beziffern die Beamten des Polizeireviers Haslach auf rund 50.000 Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Nach Beendigung der Abschleppmaßnahmen war die B33 gegen 13:45 Uhr wieder frei befahrbar.

/wo

