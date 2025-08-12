Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Einbruch in Firma

Baden-Baden, Steinbach (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt in eine Firma in der Vimbucher Straße verschafft. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Unbekannten im Zeitraum von Sonntag, 3:30 Uhr bis Montag, 8:10 Uhr, zwei Fenster auf und und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Die Einbrecher entwendeten dabei hochwertige Kreissägeblätter sowie Sonderanfertigungen von Spezialwerkzeugen. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten nun die Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer in der genannten Nacht etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 zu melden.

/th

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell