PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Einbruch in Firma

Baden-Baden, Steinbach (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt in eine Firma in der Vimbucher Straße verschafft. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Unbekannten im Zeitraum von Sonntag, 3:30 Uhr bis Montag, 8:10 Uhr, zwei Fenster auf und und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Die Einbrecher entwendeten dabei hochwertige Kreissägeblätter sowie Sonderanfertigungen von Spezialwerkzeugen. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten nun die Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer in der genannten Nacht etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 zu melden.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 10:08

    POL-OG: Offenburg - Polizisten getreten und bespuckt

    Offenburg (ots) - Was einen 30 Jahre alten Mann in der Nacht auf Dienstag zu seinem ausufernden Verhalten bewogen hat, ist noch unklar. Zunächst meldete Zeugen gegen 1:15 Uhr, dass ein aggressiver und streitsuchender Mann im Bereich einer Schule in der Friedenstraße gegen Mülleimer und ein Fahrrad treten würde. Eine alarmierte Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg konnte wenige Minuten später einen ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 07:56

    POL-OG: Haslach, B33 - Frontalkollision

    Haslach (ots) - Ein Zusammenstoß im Begegnungsverkehr ist am späten Montagvormittag auf der B33 in Höhe Schnellingen ohne schwerwiegenden Personenschaden ausgegangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der 38 Jahre alte Fahrer eines Ford gegen 11:40 Uhr auf die Gegenfahrspur geraten und dort zunächst seitlich mit dem Audi einer 51-Jährigen zusammengeprallt und im weiteren Verlauf frontal mit einem Wohnmobil eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren