Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Am 22.01.2025 gegen 10:20 Uhr unterzogen Polizeibeamte einen 53-jährigen PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle in Geraer Straße in Wünschendorf. Bei der Kontrolle gab der Mann an, dass er seine Fahrerlaubnis verlegt habe und nicht vorzeigen kann. Eine Überprüfung ergab aber einen anderen Grund für die Polizeibeamten. Der Mann hatte im Bundeszentralregister zwei Einträge und eine Löschung seiner Fahrerlaubnis. Gegen den Mann wird nunmehr wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt und er musste sein Fahrzeug stehen lassen. (BF)

