Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Trunkenheit mit Folgen

Willstätt (ots)

Ein mit knapp zwei Promille alkoholisierter Fahrer eines Kleinlastwagens steht im Verdacht, am Montagabend beim Rangieren ein in der Eichhofstraße geparktes Wohnmobil beschädigt zu haben. Der Sachschaden wird auf circa 3.500 Euro beziffert. Zudem stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

/th

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren