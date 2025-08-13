Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - PKW mit Fahrrad kollidiert

Kappelrodeck (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem radfahrenden Kind und einem Auto kam es am Dienstagvormittag in der Hauptstraße, Einmündung Schulstraße. Ein 7-jähriger Junge fuhr gegen 9:10 Uhr mit seinem Fahrrad offenbar ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, auf die Hauptstraße ein. Zur gleichen Zeit befuhr ein 18-jähriger KIA-Fahrer die Straße und es kam zum Zusammenstoß. Das 7-jährige Kind kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.



