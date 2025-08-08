POL-PDWIL: Unfallflucht
Prüm (ots)
Am 08.08.2025 kam es zwischen 8:30 und 13:30 Uhr auf Höhe der Tiergartenstraße 15 in Prüm zu einer Verkehrsunfallflucht.
Ein PKW parkte auf einem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung zur Tafel. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Aus- oder Einparken das andere Fahrzeug. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt unerlaubt fort.
Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfall und insbesondere zu dem unbekannten, geflüchteten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.
