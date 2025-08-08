PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug in Bombogen

Wittlich (ots)

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug in Bombogen

Am Abend des 07.08.2025 ereignete sich gegen 19:30 Uhr eine Sachbeschädigung an einem PKW in der Maximinstraße in Bombogen. Bislang konnte eruiert werden, dass der PKW vermutlich mit einem Stein an der Fahrerseite zerkratzt wurde. Durch einen Zeugen konnten zwei Personen beobachtet werden, die sich im Anschluss zügig von der Tatörtlichkeit entfernten. Zeugen, die weitere Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Tel.: 06571-9260, in Verbindung zu setzen.

   ------------------------------------------------------------

Polizeiinspektion Wittlich

Jürgen Bastgen, PHK Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon: 06571/926-0 Fax: 06571/926-150 piwittlich@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/ Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Telefon: 06571-926-0

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 07:16

    POL-PDWIL: Diebstahl

    Zeltingen-Rachtig (ots) - Zwischen dem 05.08.2025, 17:00 Uhr, und dem 06.08.2025, 09:00 Uhr, kam es in Zeltingen-Rachtig in der Uferallee zu einem Diebstahl aus einem Cafe. Der oder die Täter brachen hierbei einen Getränkeanhänger auf und entwendeten sowohl aus diesem als auch aus dem Cafe Lebensmittel und Lampen. Auch wurde die daneben befindliche Toilettenanlage angegangen. Der hierbei entstandene Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 22:03

    POL-PDWIL: Diebstahl aus Mehrfamilienhaus

    Fleringen (ots) - Fleringen, 6. August 2025 - Am heutigen Mittwoch kam es in der Ortslage Fleringen, Lange Hecke, zu einem Diebstahl aus einem Mehrfamilienhaus. Hierbei entwendeten bislang noch unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 16:00 Uhr eine tragbare Musikbox sowie eine Geldbörse mit einem hohen Bargeldbetrag. Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren