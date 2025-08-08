Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug in Bombogen

Wittlich (ots)

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug in Bombogen

Am Abend des 07.08.2025 ereignete sich gegen 19:30 Uhr eine Sachbeschädigung an einem PKW in der Maximinstraße in Bombogen. Bislang konnte eruiert werden, dass der PKW vermutlich mit einem Stein an der Fahrerseite zerkratzt wurde. Durch einen Zeugen konnten zwei Personen beobachtet werden, die sich im Anschluss zügig von der Tatörtlichkeit entfernten. Zeugen, die weitere Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Tel.: 06571-9260, in Verbindung zu setzen.

