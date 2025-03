Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lützelbach: 17-Jähriger nach Widerstand vorläufig festgenommen

Lützelbach (ots)

Am Montagabend (3.3.) geriet ein 17-Jähriger in der Schulstraße in eine Auseinandersetzung mit der Polizei. Bei einer Kontrolle im Rahmen einer Fastnachtsveranstaltung wurde bei ihm ein Einhandmesser festgestellt. Dieses wurde daraufhin sichergestellt.

Während der weiteren Kontrolle zeigte sich der Jugendliche zunehmend aggressiv. Er zog sich ruckartig zurück, als die Einsatzkräfte daraufhin versuchten, ihn zu fassen, wehrte er sich dann aktiv. Nach kurzer Zeit gelang es den eingesetzten Kräften, ihn festzunehmen. Ein Polizeibeamter wurde hierbei leicht verletzt. Unbeteiligte wurde nicht verletzt.

Gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

