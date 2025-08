Polizei Bielefeld

POL-BI: Auf der A 2: Zweimal innerhalb von zwei Stunden betrunken gefahren

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - BAB 2 - Herford - Bad Salzuflen - Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am späten Dienstagabend, 29.07.2025, einen Mercedes-Fahrer auf der A 2 in Richtung Dortmund. Er hatte den Fahrer beobachtet, wie er in Schlangenlinien durch eine Autobahnbaustelle bei Bad Salzuflen gefahren und dabei mit einer Warnbake zusammengestoßen war.

Beamte der Autobahnpolizeiwache Herford trafen gegen 21:40 Uhr an der Rastanlage Lipperland Nord auf das beschriebene Auto und den anwesenden Fahrer. Der Pkw wies frische Unfallspuren von der Kollision mit der Warnbake und einen platten rechten Hinterreifen auf.

Nachdem die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 40-jährigen Fahrer aus Bad Oeynhausen bemerkten, verschaffte ein Atemalkoholtest Klarheit und bestätigte den Verdacht, dass der Mann das Auto unter Alkoholeinfluss gefahren hatte.

Auf der Autobahnpolizeiwache entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen einer Unfallflucht und Fahrens unter Alkoholeinfluss ein. Dem Bad Oeynhausener wurde ausdrücklich verboten, weiter Auto zu fahren. Er erklärte, die Anweisung der Polizeibeamten verstanden zu haben und wollte sich von einem Taxi nach Hause fahren lassen.

Während der Taxifahrt hatte es sich der Mann offensichtlich wieder anders überlegt, denn er ließ sich zu seinem Auto fahren und fuhr trotz der schweren Beschädigungen damit wieder auf die A 2. Der verantwortungsbewusste Taxifahrer meldete sich bei der Polizei.

Die Beamten, die noch mit der Aufnahme der ersten Strafanzeige gegen den 40-Jährigen beschäftigt waren, trafen ihn gegen 23:25 Uhr auf einem Pendlerparkplatz in Bad Salzuflen in seinem Auto an. Da der Mann sich nun weigerte, aus seinem Fahrzeug auszusteigen, mussten ihn die Polizisten mit körperlicher Gewalt aus dem Fahrzeug herausholen.

Für den Fahrer folgte der bereits gewohnte Ablauf einer Blutentnahme und die Einleitung weiterer Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Damit der 40-Jährige keine weiteren Straftaten mehr in dieser Nacht begehen konnte, verbrachte er die restliche Zeit in einer Zelle des Herforder Polizeigewahrsams.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell