POL-BI: Auffahrunfall an der Bergstraße

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Täter brach am Mittwoch, 30.07.2025, einen PKW auf und entwendete eine Geldbörse. Um 07:30 Uhr parkte ein 56-Jähriger seinen Firmenwagen an der Alsenstraße, nahe der Rohrteichstraße. Bei seiner Rückkehr, gegen 09:15 Uhr, stellte er ein eingeschlagenes Seitenfenster an dem Opel sowie den Diebstahl seines Portemonnaies aus der Mittelkonsole fest. Ein 25-Jähriger fand das ...

