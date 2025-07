LPI-J: Betrugsmasche erneut erfolgreich

Apolda (ots) - Im Garagenkomplex in der Nordstraße in Apolda wurden insgesamt 4 Garagen aufgebrochen. Ein oder mehrere Unbekannte haben dort gewaltsam Schlösser und Türen aufgebrochen und sich so Zugang zu den Garagen verschafft. Gestohlen wurde unter anderem ein Ladegerät, diverses Werkzeug, ein Sturzhelm und Deckenlampen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr