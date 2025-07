LPI-J: Vandalismus in der Bahnhofstraße

Weimar (ots) - Dienstagnachmittag wurde durch Jäger in einem Waldstück nahe Niederzimmern eine "Kipplader" - Baumaschine entdeckt. Eine Überprüfung ergab, dass die Maschine Anfang Juli in Erfurt gestohlen wurde. Der rechtmäßige Besitzer wurde verständigt, der mit Schlüssel und Benzin anrückte. Nach der Spurensicherung konnte er sein Gefährt wieder in Besitz nehmen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

