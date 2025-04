Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vorfahrtsverstoß mit 3 leichtverletzten Personen in Heringen

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Heringen. Am Sonntag (27.04.) befuhr gegen 14.15 Uhr ein 32-jähriger aus dem Wartburgkreis stammender VW-Fahrer die Petersstraße in Heringen und wollte nach links in die Leimbacher Straße einbiegen. Vermutlich übersah der einbiegende Fahrzeugführer den VW eines 39-jährigen Mannes, ebenfalls aus dem Wartburgkreis, auf der vorfahrtberechtigten Straße und kollidierte mit diesem. Beide Beifahrerinnen der jeweiligen Fahrzeuge sowie ein einjähriges Kleinkind im PKW des 39-jährigen Fahrers wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 12.000,- Euro. Ein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen dauern an.

