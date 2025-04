Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Neuhof (ots)

Am Samstag, 26.04.2025, gegen 18:15 Uhr, befand sich eine 45-jährige Fahrzeugführerin aus Fulda mit einer 22-jährigen Beifahrerin aus Neuhof in einem VW Passat in der Frankfurter Straße und wollte nach links in die Weserstraße abbiegen. Verkehrsbedingt musste sie an dieser Stelle warten.

Ein 37-jähriger Fuldaer, welcher die Frankfurter Straße stadtauswärts befuhr, übersah den stehenden Passat und fuhr mit seinem BMW ungebremst auf diesen auf. Hierdurch wurden die beiden Insassinnen des Passat leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5500,00 EUR

