Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht - Verursacher parkt in Tatortnähe

Weimar (ots)

Dienstagnachmittag bemerkte der 67-jährige Halter eines Skodas Unfallspuren an seinem Fahrzeug. Er hatte es am Brühl in Weimar abgestellt. Beim Ein- bzw. Ausparken musste ein anderer Pkw den Skoda touchiert haben. Da keine Hinweise am geschädigten Pkw hinterlegt waren, machte sich der 67-Jährige auf die Suche und fand unweit der Unfallstelle einen geparkten Pkw Toyota, der auf den ersten Blick passende Unfallschäden aufwies. Dessen 69-jähriger Halter wurde aufgesucht und mit dem Vorwurf des unerlaubten Entfernens vom Unfallort konfrontiert. Zur Beweissicherung wurden entsprechende Fotos mit Vermessung der Unfallschäden an beiden Fahrzeugen gefertigt. Der Sachschaden wurde auf insgesamt 4000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell