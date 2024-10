Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Bruchhausen

Neuwied (ots)

In der Nacht vom 30.09. auf den 01.10.2024 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Grabenstraße in Bruchhausen. Der oder die Unfallverursacher beschädigte einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkenden Ford Focus an der rechten Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Linz entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell