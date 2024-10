POL-PDNR: Verkehrsunfall auf der B42, Rheinbreitbach

Betzdorf (ots) - Am Dienstag, den 01.10.2024, 18:00 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei Betzdorf einen E-Scooterfahrer in der Moltkestraße in Betzdorf. Der 40-jährige Verkehrsteilnehmer wies drogentypische Auffallerscheinungen aus. Ein durchgeführter Urintest erhärtete den Verdacht auf eine Mischintoxikation von Cannabis, Kokain und Amfetamin. Dem Mann ...

mehr