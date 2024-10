Mittelhof (ots) - Am 30.09.2024, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die abschüssige Steckensteiner Straße in der Ortslage Mittelhof. Im Verlauf der Strecke geriet er auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Holzzaun. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizeiwache Wissen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Polizeiwache Wissen PHK Frank Reifenrath ...

mehr