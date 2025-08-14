PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Trunkenheitsfahrt auf E-Scooter

Offenburg (ots)

Ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufgrund seiner auffälligen Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen. Gegen 0:40 Uhr befuhr der 18-Jährige die Hauptstraße in Richtung Kinzigbrücke und missachtet dabei das für ihn geltende Rotlicht der Ampelanlage, was durch eine vor Ort befindliche Streifenbesatzung wahrgenommen werden konnte. Bei der anschließenden Kontrolle des 18-Jährigen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von über einem Promille ergab. Den 18-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

