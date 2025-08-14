Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Hinweise nach Fahrzeugbrand erbeten

Kippenheim (ots)

Die Beamten der Kriminalpolizei haben nach einem Fahrzeugbrand am Mittwochabend in der Allmendstraße Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet. Nach bisherigen Feststellungen wurde gegen 22 Uhr ein auf einem Privatparkplatz abgestellter Peugeot mutmaßlich unter Verwendung eines Brandbeschleunigers entzündet, sodass der Wagen komplett zerstört wurde. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Einsatzkräfte der Feuerwehr Kippenheim konnten den Brand löschen, sodass es zu keinem Übergriff auf andere Gegenstände oder einem Gebäude kam. Beamte der Kriminaltechnik wurden zur Untersuchung und Spurensicherung hinzugezogen. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 entgegengenommen.

/wo

