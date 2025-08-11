PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kostenlose Fahrradcodierung in Wildeck-Obersuhl

Wildeck (ots)

Um mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern, bietet die Polizeistation Rotenburg an der Fulda am kommenden Samstag (16.08.), zwischen 13 und 16 Uhr, eine kostenlose Fahrradcodierung im Rahmen des Blaulichtfestes "112+5" in Obersuhl an. Interessierte haben die Möglichkeit, sich eine individuelle Nummer in den Rahmen ihres Rades codieren zu lassen.

Hierfür brauchen Zweiradliebhaber lediglich einen Eigentumsnachweis für das Rad sowie ein Personaldokument - sprich Personalausweis oder Reisepass.

HINWEIS: Fahrräder mit Carbonrahmen lassen sich leider nicht codieren. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit.

Das Wichtigste noch einmal im Überblick:

   - Wann? Am Samstag (16.08.), zwischen 13 Uhr und 16 Uhr
   - Wo? DRK Haus Wildeck - Obersuhl, Lindenstraße 16
   - Terminvergabe? Voranmeldung erforderlich, täglich zwischen 8 Uhr
     und 16 Uhr, unter der Telefonnummer 06621 932 113. Anmeldungen 
     sind bis zum 15. August, um 15 Uhr, möglich.

Neben der Fahrrad-Codieraktion haben Bürgerinnen und Bürger zudem die Möglichkeit, sich zwischen 13 Uhr und 16 Uhr an einem Präventionsstand zu polizeilichen Themen zu informieren.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

