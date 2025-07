Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines E-Scooters Bereich Schwimmbad Saarburg

Saarburg (ots)

Am Donnerstag, den 26.06.2025, wurde der Polizeiinspektion Saarburg der Diebstahl eines E-Scooters in Saarburg, im Bereich des Spielplatzes am Freibad gemeldet.

Zur Tatzeit, welche sich auf den Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr am Montag, den 23.06.2025 erstreckt, befand sich der E-Scooter wohl liegend direkt vor dem Kinderspielplatz. Bei dem E-Scooter handelt es sich um ein Modell der Marke Xiaomi. Der E-Scooter ist ganz in schwarz gehalten mit hellgrauen Lenkradgriffen. Außerdem hatte der E-Scooter wohl nur noch wenig Akku-Leistung am Tatzeitpunkt. Zum Auffindezeitpunkt hat sich kein Versicherungskennzeichen an dem E-Scooter befunden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Polizei kein Eigentümer des E-Scooters bekannt. Personen, die Hinweise zum Eigentümer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Saarburg unter der Telefonnummer 06581 9155-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell