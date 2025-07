Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Alkoholisierter Fahrzeugführer fährt durch die Trierer Fußgängerzone

Trier (ots)

Am Sonntag, 05.07.24, gegen 19:38 Uhr meldeten mehrere Zeugen einen weißen VW Passat mit polnischem Kennzeichen, der mit deutlich mehr als Schrittgeschwindigkeit (Angaben von Zeugen geschätzt 30- 40 Km/h) durch die Fußgängerzone gesteuert wurde. Die Fahrt verlief unter anderem über den Hauptmarkt in Richtung Sternstraße. Dort wendete der PKW und fuhr wieder zurück über den Hauptmarkt in Richtung Fleischstraße. Durch unverzügliche Fahndungsmaßnahmen aller verfügbarer Streifen der Polizeiinspektion Trier und der Bundespolizei Trier konnte das Fahrzeug um 19:41 Uhr in der Weberbach festgestellt und kontrolliert werden. Die vier Insassen hatten Atemalkoholkonzentrationen zwischen 1,43 und 2,18 Promille. Da noch nicht ermittelt werden konnte, wer das Fahrzeug zum Tatzeitpunkt geführt hat, wurde bei allen 4 Personen eine Blutprobe entnommen und eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Weiterhin wurde der PKW sichergestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Trier, Tel.: 065198344150 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell