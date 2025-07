Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am Morgen des 04.07.2025 kam es gegen 08:45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Familien am Bahnhof in Idar-Oberstein. Hierbei schlugen die Mitglieder der Familien mit mehreren Werkzeugen aufeinander ein. Eine Person verletzte sich hierdurch stark und musste mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden weitere wurden leichtverletzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/5610 in Verbindung zu setzen.

