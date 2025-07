POL-PDTR: Sachbeschädigung an Sitzgruppe der Traumschleife

Morbach (ots) - Am 03.07.25 um 16:00 Uhr wurde eine eingeworfene Fensterscheibe an der Grundschule Gutenthal festgestellt. Sachdienliche Hinweise werden unter der Tel.Nr: 06533-93740 bei der PI Morbach entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Morbach Telefon: 06533-93740 email: PIMorbach@polizei.rlp.de ...

