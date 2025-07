POL-PDTR: Vollsperrung B 269 nach LKW-Brand vom 02.07.2025

Birkenfeld (ots) - Am heutigen Nachmittag geriet auf der Bundesstraße 269 zwischen Rinzenberg und Ellenberg ein Lkw mit Auflieger in Brand. Auf Grund eines technischen Defektes musste der Lkw-Fahrer sein Fahrzeug am Fahrbahnrand stoppen. Schon beim Aussteigen aus dem Fahrzeug schlugen Flammen aus dem Motorraum und griffen im Anschluss auf die komplette Zugmaschine und Auflieger über. Auch die Ladung des Lkw, welcher mit ...

