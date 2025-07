Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: B 269 Vollsperrung nach Lkw Brand

Birkenfeld (ots)

Am heutigen Nachmittag geriet auf der Bundesstraße 269 zwischen Rinzenberg und Ellenberg ein Lkw mit Auflieger in Brand. Auf Grund eines technischen Defektes musste der Lkw-Fahrer sein Fahrzeug am Fahrbahnrand stoppen. Schon beim Aussteigen aus dem Fahrzeug schlugen Flammen aus dem Motorraum und griffen im Anschluss auf die komplette Zugmaschine und Auflieger über. Auch die Ladung des Lkw, welcher mit Papier beladen war geriet in Brand. Außerdem begann sich das Feuer durch den starken Wind auf die angrenzenden Felder auszubreiten. Durch einen in der Nähe arbeitenden Bauer wurde der betroffene Bereich schnell abgeerntet, so dass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Durch die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr wurde der Brand bekämpft und das betroffene Feld abgelöscht. Für die Bergung des Lkw´s und Reinigung der Fahrbahn sind umfangreiche Bergungsmaßnahmen erforderlich und dauern länger an. Die B269 musste für die Löscharbeiten und die nun stattfindenden Bergungsarbeiten komplett gesperrt werden. Umleitungen wurden durch die Straßenmeisterei eingerichtet. Diese Sperrung bleibt bis mindestens 21:00 Uhr bestehen. Der Gesamtschaden dürfte nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich liegen.

