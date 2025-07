Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW überschlägt sich mehrfach - Fahrzeugführer schwerverletzt

Bild-Infos

Download

Zemmer (ots)

Am Donnerstag, dem 01.07.2025, gegen 18:15 Uhr, ereignete sich auf der L43/L46 bei Zemmer ein schwerer Verkehrsunfall. Ein aus Richtung Bitburg kommender PKW kam aus bisher ungeklärter Ursache im Bereich einer langen Geraden nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich dabei mehrfach. Der PKW kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der PKW war mit einer Person besetzt. Der Fahrzeugführer wurde schwerverletzt mittels Rettungswagen in eines der umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die Unfallstelle war während der Rettungsarbeiten und der Verkehrsunfallaufnahme für ca. 30 Minuten halbseitig gesperrt. Im Einsatz befanden sich neben der Polizeiinspektion Schweich auch der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes, die Freiwilligen Feuerwehren Zemmer, Rodt, Daufenbach und Schleidweiler sowie ein Rettungshubschrauber der Air Rescue Luxemburg und die Security Police der US Airbase Spangdahlem.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell