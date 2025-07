Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Erster Beigeordneter der VG Konz besucht die PW Konz zur Vorstellung der neuen Bezirksbeamtin

Konz (ots)

Heute besuchte Herr Guido Wacht, Erster hauptamtlicher Beigeordneter der Verbandsgemeinde Konz, in Begleitung seines Fachbereichsleiters Bürgerdienste & Soziales, Herrn Johannes Geltz, die Polizeiwache Konz, um deren neue Bezirksbeamtin, Frau Polizeihauptkommissarin Sabine Bohn, kennenzulernen. Nach der Begrüßung der Gäste durch den Leiter der Polizeiwache, Herrn Gerd Herrig, und der persönlichen Vorstellung von Frau Bohn wurde über deren künftige Aufgaben und Zuständigkeiten in der Stadt Konz gesprochen. Der Bezirksdienst arbeitet für den jeweiligen Sozialraum und soll auch Ansprechpartner, Auskunftsperson und Bindeglied der Polizei zu anderen Institutionen auf lokaler Ebene wie beispielsweise den kommunalen Präventionsgremien sein. Frau Bohn ist künftig auch die Ansprechpartnerin der Polizeiwache Konz im "Bündnis für Demokratie der Partnerschaft für Demokratie Konz" sowie im "Interkulturellen Netzwerk Konz". Damit die Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten als vertrauensvolle Partnerinnen und Partner wahrgenommen werden, ist ihre Bekanntheit in dem jeweiligen örtlichen Bereich von besonderer Bedeutung. Alle Beteiligten lobten die gute Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Vollzugsdienst der Verbandsgemeinde Konz. Neben Gesprächsthemen wie der allgemeinen Sicherheits- und Kriminalitätslage in der Stadt Konz, aktuellen Vorkommnissen und Initiativen zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger, der beabsichtigen Vorstellung von Frau Bohn bei den Ortsvorstehern, wurde die zeitnahe Wiederaufnahme von gemeinsamen Fußstreifen in der Innenstadt und die Wiedereinführung einer gemeinsamen Bürgersprechstunde der Bezirksbeamtin und des Kommunalen Vollzugsdienstes im Rathaus vereinbart.

